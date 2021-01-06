وزارة النفط توقف ضخها لمصفى في الاقليم

2021/01/06 | 22:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تعلن إيقاف تجهيز مصفى كار في اقليم كردستان بالنفط الخام لانتهاء عقد التجهيز المبرم مع الشركة

العقود المبرمة بين وزارة النفط وبعض الشركات المحلية تهدف الى تكرير 100 ألف برميل باليوم من النفط الخام

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