عبد الزهرة يغيب عن ودية العراق والامارات

2021/01/06 | 22:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغيب مهاجم الزوراء والمنتخب الوطني علاء عبد الزهرة مباراة المنتخب امام الامارات بسبب اصابته في الغشاء الخارجي للعضلة الخلفية والتي تتطلب راحة سلبية لمدة 5 ايام

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