الاستخبارات العسكرية  تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في سامراء

2021/01/06 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على ثلاثة ارهابيين في سامراء.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “ضمن مهامها لملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة قدمها قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع قوة من اللواء الثالث شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة المعتصم التابعة الى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين”.

واضافت ان “الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.



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