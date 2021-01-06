رداً على رغبة طهران.. هل بإمكان العراق رفع تبادله التجاري مع إيران لـ 100 مليار دولار

2021/01/06 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الأربعاء، 06 كانون الثاني، 2021، أنه من المستحيل أن يصل التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى 100 مليار دولار سنويا وذلك تعليقاً على رغبة ايرانية للوصول إلى هكذا رقم.

وقال العكيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "التبادل التجاري بين البلدان مرتبط بنقاط هامة ابرزها الاحتياجات وحجم الإيرادات المالية المتحققة بالعملة الصعبة، فضلا عن التعامل بالدورة الاقتصادية المتمثلة بالانشطة التجارية المختلفة، والتي يكون بعضها ينتج والبعض الاخر يجري استيراده".

واضاف أن "الناتج القومي العراقي يصل الى 100 او 110 مليار دولار سنويا، ومن المستحيل ان يتحول كله إلى اموال للاستيراد من إيران".

وتابع أن "قيمة ما يستورده العراق سنويا من اموال تصل إلى 55 مليار دولار من شتى بلدان العالم بضمنها إيران، التي تعتبر من الدول غير الصناعية".

واشار العكيدي إلى أن "الظروف الجغرافية والسياسة والعقوبات المفروضة على طهران اسهمت في تضاعف التبادل بين العراق وإيران".

وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، محسن رضائي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن صادرات إيران إلى العراق بلغت سنويا أكثر من 10 مليارات دولار.

وقال رضائي في تصريحه خلال مراسم اربعينية اغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة، إن "صادرات ايران إلى العراق تبلغ سنويا أكثر من 10 مليارات دولار وهي قابلة للزيادة إلى 10 اضعاف فيما لو توفرت مجالات تجارية قوية في محافظتي ايلام وكرمانشاه".

واشار إلى "أهمية صادرات البلاد إلى العراق"،

ونوه إلى "طاقات حدود مهران من صادرات السلع هي الاعلى بحكم قربها من غالبية مدن العراق".

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