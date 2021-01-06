اشتباكات بين عدد من المحتجين والشرطة خارج مبنى الكونغرس

2021/01/06 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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اندلعت اشتباكات بين عدد من المحتجين المناصرين للرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب والشرطة خارج مبنى الكونغرس.

وقبيل ذلك طالب ترامب في كلمة لانصاره امام البيت الابيض ، طالبهم بالمسير نحو الكونغرس رفضاً للمصادقة على تسمية جوزيف بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وبعد دقائق من عقدها علق الكونغرس الامريكي، الأربعاء، 06 كانون الثاني، 2021، جلسته الخاصة بالتصديق على فوز الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن.

ونقلت وسائل إعلام أن الكونغرس علق جلسته للتصديق على فوز جو بايدن بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة أريزونا.

واضافت أنه تم اقرار بعقد جلستين منفصلتين لمجلسي الكونغرس لبحث اعتراض 60 عضوا جمهوريا على نتائج فوز جو بايدن بولاية أريزونا.

وقبيل عقد الجلسة، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب،اليوم الأربعاء، إنه لن يستسلم أبدا ولن يتنازل، ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واضاف في ، في كلمة أمام أنصاره المتجمعين قرب البيت الأبيض في واشنطن،انه "تم تزوير الانتخابات كما لم يحصل سابقا..



لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة".

وتابع "فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة..



حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز".

واكد "لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك.. لا احد يصدق بأن بايدن حصل على نحو 80 مليون صوت".

وقال "آمل أن يقوم نائبي مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات"، مشيرا "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".

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