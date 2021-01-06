السناتور ميتش ماكونيل: لا يوجداي دليل من شانه تغيير نتيجة الانتخابات

2021/01/06 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الامريكي لا يوجد اي دليل من شانه تغيير نتيجة الانتخابات ./انتهى2

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