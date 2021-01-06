الاعرجي يبحث مع العبادي التطورات السياسية والامنية في العراق والمنطقة

2021/01/06 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع زعيم ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.وتم التأكيد / حسب بيان للمستشارية/ على تضافر جهود الجميع، للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية بفضل تضحيات العراقيين.وجرى خلال اللقاء، أيضا، استذكار بطولات رجال قواتنا المسلحة، في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، وتصديهم الباسل للإرهاب وتحرير مدن العراق.وثمّن الأعرجي الدور الكبير للدكتور حيدر العبادي، في الانفتاح على الجميع وما يطرحه من رؤى من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وبناء بلد يليق بما قدمه العراقيون من تضحيات./انتهى3

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