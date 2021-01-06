مرتكبو اغتيال القائد سليماني سيعاقبون على أفعالهم

2021/01/06 | 22:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان إن مرتكبي اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني سينالون جزائهم على...

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