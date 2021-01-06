2021/01/06 | 22:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد: نهدي الفوز على الكرخ للجمهور الكبير والمثقف الذي يساند ويقف مع الفريق وليس المتعصب الذي ينتظر النتائج السلبية لغايات معروفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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