التربية: نحتاج إلى أكثر من 8 آلاف بناية مدرسية

2021/01/06 | 22:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التربية، الاربعاء، أنها بحاجة إلى أكثر من 8 آلاف بناية مدرسية، فيما أشارت إلى أن الخطة الخمسية المعدة تتضمن 13000 مدرسة. وقال مدير الأبنية المدرسية في الوزارة محمد عبد الكريم في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن” الحاجة الفعلية للمدارس هي 8200 وهنالك عجز في الابنية المدرسية”. وأضاف أن” …

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