المالية النيابية تكشف عن مسارين لمعالجة انخفاض رواتب الموظفين

2021/01/06 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الاربعاء، عن مساريين في معالجة ملف خفض رواتب الموظفين في موازنة 2021.

وقال ميرزا في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الراي العام في مجلس النواب واللجنة المالية على وجه الخصوص هو رفض مقترح خفض رواتب الموظفين او تعديلها من ناحية ان تشمل شرائح محددة ذات رواتب عالية بعيدا عن الموظفين البسطاء”.

واضاف، انه “ليس من المنطقي ان يتضرر الموظفين البسطاء مرتين مرة باستقطاع جزء من الرواتب ومرة من خلال خفض القوة الشرائية بعد خفض قيمة الدينار العراقي عقب رفع سعر صرف الدولار الامريكي ما دفع الى رفع اسعار السلع والبضائع والاحتياجات الاساسية للمواطنيين وخاصة الاغذية لذا فان داخل مجلس النواب سيكون هناك مساريين اما رفض خيار الاستقطاع او تعديله بعيدا عن رواتب البسطاء”.

وكانت الحكومة ارسلت قبل اكثر من اسبوع موازنة 2021 الى مجلس النواب فيها مقترحات حيال خفض رواتب الموظفين من خلال فرض استقطاعات ضريبة بنسب محددة حسب الرواتب “انتهى 25ف

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