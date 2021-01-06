عاجل: مؤيدون لترامب يخترقون الحواجز الأمنية المحيطة بالكونغرس

2021/01/06 | 22:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت وكالة “رويترز” مساء يوم الأربعاء، إن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلوا منصة وضعت من أجل تنصيب جو بايدن.وأضافت الوكالة أنه قد تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.وأفادت “رويترز” بأن مجلس الشيوخ الأمريكي توقف عن العمل فجأة أثناء مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه في كل من الغرفتين.وكانت قناة “NBC News” الأمريكية قد أفادت بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج […]

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