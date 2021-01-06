2021/01/06 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رفع جلسة مجلس الشيوخ الأميركي بعد اقتحام السور الخارجي للكونغرس

الشرطة الأميركية تخلي مبنى الكونغرس بعد اقتحام انصار ترمب للسور الخارجي

انصار ترمب يقتحمون السور الخارجي لمبنى الكونغرس اعتراضا على نتائج الانتخابات

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