2021/01/06 | 22:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقام القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، مأدبة عشاء لقوات الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2021)، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اقام مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، بحضور الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد استعراض كبير.. القائد العام يقيم مأدبة عشاء على شرف الجيش العراقي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد استعراض كبير.. القائد العام يقيم مأدبة عشاء على شرف الجيش العراقي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).