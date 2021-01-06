أين اختفى مؤسس

2021/01/06 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسس "علي بابا" ورجل الأعمال الصيني جاك ما لم يظهر علنيا منذ شهرين ما أثار تكهنات حول أسباب اختفائه، خاصة بعد انتقاده السياسات المالية للحكومة الصينية

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