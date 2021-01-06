الكاظمي يقيم مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي

2021/01/06 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي، ان “الكاظمي اقام مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه”.

واضاف ان “المأدبة كانت بحضور الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية”.

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