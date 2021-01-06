انصار ترامب يصلون الى شرفة تنصيب الرئيس بايدن في الكونغرس

2021/01/06 | 22:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اوقف مجلس الشيوخ ومجلس النواب الاميركي اعمال جلسة تنصيب الرئيس جو بايدن مع استمرار المواجهات واقتحام باحات الكونغرس من قبل انصار ترامب.

وقد تناقلت وسائل إعلام أميركية، فيديوهات تصور الاشتباكات بين أنصار الرئيس دونالد ترامب وبين الشرطة التي منعتهم من دخول مبنى الكونغرس في واشنطن.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن "أنصار ترامب الذين تظاهروا اليوم تدفقوا إلى الكونغرس، في ظل تواجد ملحوظ للشرطة في كل أنحاء المدينة، وعناصر من الحرس الوطني".

وأضافت، أن "اشتباكات وقعت بين أنصار ترامب والشرطة"، مبينةً أن "المتظاهرين المؤيدين لترامب حاولوا دفع صفوف أفراد الشرطة، وقد عمدت شرطة واشنطن الى رمي قنابل الغاز لمنعهم من دخول الكونغرس".

تقارير إعلامية، اكدت أن "المحتجين اقتحموا الحاجز الأمني المقام قرب مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة، ودخلوا إلى نطاق المبنى، ورد رجال الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع".

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