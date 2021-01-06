النفط تعلن إيقاف تجهيز مصفى في اربيل بالخام

2021/01/06 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن إيقاف تجهيز مصفى في اربيل بالنفط الخام.وقلت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه “تم إيقاف تجهيز مصفى “كار” بالنفط الخام”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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