بالفيديو.. الكاظمي يقيم مأدبة عشاء لأبطال الجيش بحضور الرئاسات ورؤساء الكتل

2021/01/06 | 22:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، بحضور الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية.

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