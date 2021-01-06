ترامب: لم يكن لدى “مايك بنس” الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا

2021/01/06 | 22:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال دونالد ترامب، الاربعاء، انه لم يكن لدى “مايك بنس” الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا.وذكر ترامب انه لم “يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا ، مما أعطى الدول فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة ، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقًا.الولايات المتحدة تطلب الحقيقة!”.

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