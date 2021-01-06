المستشرق الروسي كريمسكي (1871- 1942) - ميثم الجنابي

2021/01/06 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي ينحدر اغافانغل يوخيموفتش كريمسكي من حيث أصوله الأولية من التتر، الذين انتقلوا للعيش في القرن السابع عشر في بيلوروسيا.



واعتنق اسلافه النصرانية واستقروا فيها.



وقد كانت أمه من أصول ليتوانية بولندية.



من هنا قول كريميسكي عن أنه بيلورسي بالولادة، روسي بالتربية وبولندي من حيث الأمومة.



وتعكس حياته ومساره العلمي وخاتمة حياته دراما المسار التاريخي السياسي والعلمي لروسيا قبل وبعد الثورة.



فبغض النظر عن دوره و ......





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