عمّار الأمير يكمش السوري متلبساً - عبدالرزاق دحنون

2021/01/06 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون يتوجس عمّار الأمير من كتابة القصة في وطنه الذي عصفت به حرب الأخوة الأعداء.



إحساسه بالخوف يظهر جلياً في سطور قصصه التي جاءت مجموعة في كتاب بلغت صفحاته أزيد من مئة وخمسين صدر حديثاً عن دار "موزاييك" للدراسات والنشر في إسطنبول.



ممّ يتوجس عمّار الأمير؟ وكيف استطاع أن يكمش السوري متلبساً بمصيبته؟ وكنتُ أظن أن فعل "كمش" عامي المصدر حتى وجدته من الفصيح في المعجمات العربية.عمّار الأمير ككل السوريي ......





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