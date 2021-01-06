أنصار ترامب يحتشدون أمام الكونجرس أثناء التصديق على نتائج الانتخابات

2021/01/06 | 22:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: احتشد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس أثناء إجراء تصويت للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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