الاحتياطي الفيدرالي: الأسواق ستحصل على إشارات قبل خفض مشتريات السندات

2021/01/06 | 22:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن الأسواق سوف تحصل على إشعارات قب لأن يخفض البنك مشترياته من الأصول.

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