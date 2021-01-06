تطورات تصعيدية سريعة في واشنطن.. إخلاء واقتحام مبنى الكابيتول الأميركي

2021/01/06 | 22:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت قناة “فوكس نيوز” بأنه تم إخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة، وسط تظاهرة احتجاجية ينفذها مؤيدو الرئيس دونالد ترامب.وأوضحت القناة أنه تم إخلاء مبنى مكتب كانون هاوس ومكتبة ماديسون بمبنى الكونغرس بسبب تهديد بوجود قنبلة، فيما شهدت الساحة المقابلة لمبنى الكابيتول حالة من الفوضى وسط محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى.وعلى […]

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