محتجون مؤيدون لترامب يخترقون الحواجز الأمنية للكابيتول

2021/01/06 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت وكالة "رويترز" مساء يوم الأربعاء، إن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلوا منصة وضعت من أجل تنصيب جو بايدن.

وأضافت الوكالة أنه قد تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.

وأفادت "رويترز" بأن مجلس الشيوخ الأمريكي توقف عن العمل فجأة أثناء مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه في كل من الغرفتين.

وكانت قناة "NBC News" الأمريكية قد أفادت بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في "مسيرة إنقاذ أمريكا" في حديقة "إيليبس" جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

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