2021/01/06 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدو انصاره الى الحفاظ على سلمية التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدو انصاره الى الحفاظ على سلمية التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).