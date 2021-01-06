أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس

2021/01/06 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.واقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس …

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