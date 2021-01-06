2021/01/06 | 22:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | عمدة واشنطن يفرض حظرا للتجوال بدءا من الساعة 6 مساء

وسائل اعلام اميركية: اعلان حظر التجول في العاصمة واشنطن

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