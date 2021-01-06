ترامب يدعو المتظاهرين للحفاظ على السلمية

2021/01/06 | 22:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على “تويتر” المتظاهرين للحفاظ على السلمية.وقال ترامب: “يرجى دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون..إنهم حقا إلى جانب بلادنا..ابقوا هادئين!”.وقالت “رويترز” إن السلطات أغلقت مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.وتوقف فجأة وبشكل غير متوقع عمل مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن، لكن مجلس النواب استأنف جلسته بعد ذلك.وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج […]

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