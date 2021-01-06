السليمانية تحتضن معرضا للاعمال اليدوية الايرانية

2021/01/06 | 23:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه المعارض الايرانية الى اقليم كوردستان لفتح اسواق لها وخاصة في مدينة السليمانية لقرب الحدود معها ولتجد المكان المناسب لتصريف منتوجاتها وبضائعها في الاسواق والمجمعات.

المعرض التجاري الايراني في فاملي مول احد تلك الاسواق فالاعمال اليدوية طاغية على المنتوجات المعروضة من حلي واكسسوارات وتحف واعمال خشبية ولوحات فنية، اضافة الى عرض الاقمشة والأزياء.

تقول شوبو سيد محمد المشرفة على المعرض: "السليمانية لها حركة تجارية نشطة وهي معروفة برغبتها بالمنتوجات اليدوية وخاصة النسائية منها ونحن شاركنا لاكثر من اربعة معارض هنا وهي تدل على الفائدة الكبيرة لتصريف منتوجاتنا بأسعار مناسبة ."

صادق فائز احد المشاركين بالمعرض بعرض فضيات مشهد، قال:" استقبال اهالي السليمانية فخر لنا انهم اناس طيبون ويقدمون لنا كل المساعدة الممكنة، الاعمال هنا جيدة وفيها حركة مهمة فالسياح يأتون إلينا من المحافظات العراقية وهو شيء جيد لتعريف المنتوج الايراني اليدوي للزبائن ."

PUKmedia عدنان الجاف/السليمانية

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