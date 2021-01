على الطريقة العراقية.. أحد أنصار ترامب يجلس على كرسي رئاسة مجلس الشيوخ

2021/01/06 | 23:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت صورة من داخل مجلس الشيوخ الأميركي، جلوس أحد أنصار الرئيس دونالد ترامب على كرسي رئاسة المجلس، بعد التصعيد الذي تشهده واشنطن حالياً.

الصورة اعادت إلى الاذهان أحداث تظاهرات العام 2016 حين اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان العراقي، وجلس أحد المتظاهرين الذين اقتحموا المجلس، على كرسي الرئيس.

وأقدم محتجون مناصرون للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، على اقتحام قاعة مجلس الشيوخ الأميركي.

وقامت قوات الشرطة الأميركية بإخراج مايك بنس الذي كان من المقرر أن يترأس بطريقة "شكلية" عملية المصادقة على النتائج.

كما قالت وسائل إعلام أميركية تابعها "ناس"، أن المرشخ جو بايدن سيلقي كلمة بعد حين للتعليق على الأحداث الأخيرة التي تشهدها واشنطن.

وأفادت قناة "NBCNews" الأميركية، بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في "مسيرة إنقاذ أمريكا" في حديقة "إيليبس" جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

Trump supporters are trying to break past police lines at the Capitol building.pic.twitter.com/kzLo2vWyfq

وعلّق الكونغرس الأميركي، في وقت سابق، جلسته المخصصة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد اعتراض النواب الجمهوريين على نتائج ولاية أريزونا.

ووفق التقليد، افتتح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجلسة التي تضم الكونغرس بغرفتيه للمصادقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي أو من يعرفون بكبار الناخبين الذين اختاروا بغالبيتهم بايدن.

ويترأس بنس بطريقة "شكلية" عملية المصادقة على النتائج.

وقام أعضاء جمهوريون بالاعتراض على نتائج ولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية، مما دفع الكونغرس إلى تعليق الجلسة، فيما سيعقد مجلسا النواب والشيوخ جلستين منفصلتين.

وكان ترامب قد دعا نائبه بنس "إلى إعادة الأصوات إلى الولايات".

وأضاف في تغريدة على تويتر "افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

وقال بنس في بداية الجلسة إنه "لا يملك السلطة" لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسا.

يشار إلى أن هذه هي الخطوة الأخيرة قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير الجاري.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأنه تم إخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة، وسط تظاهرة احتجاجية ينفذها مؤيدو الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت القناة أنه تم إخلاء مبنى مكتب كانون هاوس ومكتبة ماديسون بمبنى الكونغرس بسبب تهديد بوجود قنبلة، فيما شهدت الساحة المقابلة لمبنى الكابيتول حالة من الفوضى وسط محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى.

وعلى الإثر أغلق عناصر الشرطة ساحة الكابيتول بالكامل، حتى أمام الأعضاء الذين يحاولون الدخول إلى القاعة لحضور الجلسة المشتركة للكونغرس.

إلى ذلك قالت وكالة "رويترز" مساء يوم اليوم، إن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلوا منصة وضعت من أجل تنصيب جو بايدن.

وأضافت الوكالة أنه قد تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.

وأفادت "رويترز" بأن مجلس الشيوخ الأمريكي توقف عن العمل فجأة أثناء مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه في كل من الغرفتين.

وفي تطور لاحق طلبت السلطات الأمنية دعما اضافيا، فيما طلب عمدة العاصمة بفرض حظر التجوال.

