2021/01/06 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل اعلامية، اليوم الاربعاء، بان مصادمات اندلعت بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

واشارت الوسائل الى ان “مصادمات اندلعت بين الأمن ومحتجين من أنصار ترمب داخل مبنى الكونغرس”.

واضافت ان “أنصار ترامب اقتحموا قاعة مجلس الشيوخ التي كانت تشهد جلسة التصديق على فوز بايدن”، مشيرة الى ان “الشرطة الأمريكية تلقت اوامر بإطلاق النار على كل من يخترق مبنى الكونغرس”.

التالي

منذ ساعتين

بنس: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية تجعل بايدن رئيسا

منذ ساعتين

هزة أرضية بقوة 4.8 درجة جنوب شرق زغرب

منذ 3 ساعات

احتشاد عشرات الآلاف من أنصار ترامب وسط واشنطن

منذ 5 ساعات

الرئيس البرازيلي يعلن إفلاس بلاده

منذ 6 ساعات

ترجيحات بأستقالة الحكومة الكويتية خلال 48 ساعة بعد اقل من شهر على تشكيلها

منذ 6 ساعات

طهران تدين بيان قمة مجلس التعاون الخليجي

منذ 7 ساعات

أكبر دولة إسلامية تتطلع لإصدار فتوى بإباحة لقاح كورونا

منذ 8 ساعات

أمير الكويت يمنح وزير الخارجية وساماً من الدرجة الأولى

منذ 10 ساعات

إيران: لدينا أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال محسن زادة

منذ 14 ساعة

تسجيل صوتي يهدد بتفجير الكونغرس عبر طائرة انتقاماً لسليماني

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادمات بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادمات بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).