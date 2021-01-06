2021/01/06 | 23:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجاوز "نايمكس" مستوى 50 دولاراً لأول مرة في 11 شهراً، بعد صدور

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