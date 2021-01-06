إعلان حظر التجول بواشنطن مع اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس

2021/01/06 | 23:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت واشنطن حظر التجول في العاصمة، مع اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.

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