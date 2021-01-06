بيلوسي تطلب من الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول

2021/01/06 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

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طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول، إثر اقتحامه من أنصار الرئيس دونالد ترامب الرافضين لفوز جو بايدن.

زقالت وكالة "رويترز" مساء يوم الأربعاء، إن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا مبنى الكابيتول.

وأفادت بأن مجلس الشيوخ الأمريكي توقف عن العمل فجأة أثناء مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه في كل من الغرفتين.

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