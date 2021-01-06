ترامب يدعو انصاره بتغريده الى دعم الشرطة وقوات إنفاذ القانون

2021/01/06 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب انصاره لدعم الشرطة وقوات إنفاذ القانون.وقال في تغريدة ان الشرطة وقوات انفاذ القانون إلى جانب أمريكا./انتهى3

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