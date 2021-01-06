الدفاع الامريكية ترفض طلبا لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس

2021/01/06 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان وزارة الدفاع الامريكية رفضت طلبا من مسؤولي العاصمة لنشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكونغرس./انتهى3

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