2021/01/06 | 23:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، رفضها مواجهة المتظاهرين المقتحمين لمجلس النواب الأميركي.وأفادت صحيفة واشنطن بوست، أن “وزارة الدفاع الأميركية ترفض مواجهة المتظاهرين بعد طلب رئيسة الكونغرس”.وأقدم محتجون مناصرون للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، على اقتحام قاعة مجلس الشيوخ الأميركي.وقامت قوات الشرطة الأميركية بإخراج مايك بنس الذي كان من المقرر أن يترأس […]

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