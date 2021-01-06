بالفيديو.. الكاظمي يقيم مأدبة عشاء لابطال الجيش العراقي

2021/01/06 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أقام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، مأدبة عشاء لابطال الجيش العراقي بحضور الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

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