مناشدة من ترامب لأنصاره بعد اقتحام الكابيتول

2021/01/06 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن إلى الحفاظ على "السلمية" والابتعاد عن العنف.

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