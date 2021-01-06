فريق من الدرجة الثالثة يطيح بأتلتيكو من مسابقة كأس ملك اسبانيا

2021/01/06 | 23:43 - المصدر: سفن سكاي

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خرج فريق أتلتيكو مدريد من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام فريق كورنيلا من الدرجة الثالثة بهدف دون مقابل الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

ويحتل كورنيلا المركز السابع في دوري “سيغوندا ب”، لكنه رغم ذلك حقق انتصاراً تاريخياً مستحقاً بفضل هدف أدريان خيمينيس في الدقيقة السابعة من المباراة.

وفشل لاعبو أتلتيكو متصدر الليغا في إدراك التعادل، وأكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، إثر طرد المدافع ريكارد سانشيز لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد عشر دقائق من نيله الإنذار الأول.

وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها أتلتيكو أمام فريق من الدرجة الثالثة، بعدما أقصي من المسابقة نفسها أمام كولتورال ليونيزا قبل 12 شهراً.

وكان ريال بيتيس قد تغلب في وقت سابق على يو دي موتيلفيرا 3-1 ليبلغ الدور التالي، فيما تأهل أيضاً ليفانتي وإلتشي وغرناطة.

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