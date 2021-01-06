ترامب يدعو مناصريه لدعم الشرطة وبيلوسي تطالب بتطهير مبنى الكابيتول

2021/01/06 | 23:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، مناصريه الى دعم شرطة الكونغرس.وطالب ترامب مناصريه عبر تويتر بـ”دعم شرطة الكونغرس وقوات إنفاذ القانون والحفاظ على سلمية الاحتجاجات”.

فيما دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “قوات الحرس الوطني الى تطهير مبنى الكابيتول وتأمينه”.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان “وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلباً من مسؤولي العاصمة لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس”.

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