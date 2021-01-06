لبنان.. حصيلة قياسية بإصابات كورونا

2021/01/06 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل لبنان، الاربعاء، حصيلة قياسية

بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم

الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة

خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل

21 وفاة و4166 إصابة جديدة بفير

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