ترامب يدعو المتظاهرين للحفاظ على سلمية احتجاجهم

2021/01/06 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مناصريه المحتجين على تصديق نتائج

الانتخابات، للحفاظ على سلمية

مظاهراتهم.

وكتب على "تويتر": "يرجى دعم شرطة

الكابيتول وإنفاذ القانون.



هم حقا إلى

جانب بلادنا...



حافظوا ع

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