2021/01/06 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم "ائتلاف النصر"، الاربعاء، حكومة

إقليم كردستان بسبب "عدم اعترافها" بعيد

الجيش الذي يصادف في السادس من كانون

الثاني من كل عام.

وقال الائتلاف الذي يتزعمه رئيس

الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي

ف

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