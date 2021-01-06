مايك بنس : يجب وقف العنف ومغادرة مبنى الكونغرس فورا

2021/01/06 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال نائب الرئيس الامريكي مايك بنس : يجب وقف العنف والدمار الذي يحدث في مبنى الكونغرس وعلى اي شخص معني احترام افراد انفاذ القانون ومغادرة مبنى الكونغرس فورا./انتهى3

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