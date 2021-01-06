2021/01/06 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض ان : الرئيس ترامب يامر بارسال الحرس الوطني وقوات الحماية الفيدرالية الخاصة لمقر الكونغرس./انتهى3

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