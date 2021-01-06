2021/01/06 | 23:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مايك بنس يدعو الاشخاص المتورطين بالعنف داخل مبنى الكونغرس بمغادرته فورا

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