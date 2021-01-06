2021/01/06 | 23:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حاكم ولاية فرجينيا يرسل أعضاء من الحرس الوطني في فرجينيا مع 200 من عناصر أمن الولاية إلى واشنطن

زعيم الديمقراطية في مجلس الشيوخ يصف الاعتراض على نتائج الانتخابات بمحاولة الانقلاب على الديمقراطية الأميركية

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